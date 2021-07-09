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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:25498

Ночью в Сумах столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ»

На улице Тополянская произошла авария с участием автомобилей «ВАЗ» и Mercedes-Benz.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Право Дтп
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
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Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
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10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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