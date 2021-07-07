ФК «Сумы» выиграл на Киевщине 14 июля в Ставищах Киевской области прошла товарищеская встреча между дебютантами второй лиги.

Местный ФК «Любомир» принимал ФК «Сумы». Благодаря голам Яна Ковалевского с пенальти на 12-й минуте и Дмитрия Горбунова на 52-й матч завершился со счетом 2:1 в пользу «горожан».