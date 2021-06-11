Пьяный сумчанин поехал за «добавкой», а затем пытался сбежать от патрульных (видео) Во время патрулирования улицы Прокофьева, экипаж патрульных увидел транспортное средство Hyundai SantaFe, водитель которого двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток. Полицейские догнали и остановили автомобиль.

За рулем находился 34-летний сумчанин. Во время общения патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина ничего не отрицал. Он рассказал, что проехал не так много - за «добавкой» в ближайший магазин, и просил отпустить его домой. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование на определение состояния опьянения. Гражданин попросил немного подождать, потому что ему стало плохо. Отойдя на несколько метров, он бросился бежать. Полицейские догнали и задержали его. В присутствии двух свидетелей водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Патрульные составили на мужчину админматериалы по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления гражданина отстранили.