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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:02227

На Сумщине полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего малолетнего мальчика

Сегодня, 14 июля, около 11.20, в полицию обратилась жительница Белополья и сообщила об исчезновении своего 9-летнего сына.

Как выяснилось, выйдя из магазина, женщина обнаружила отсутствие своего сына, который должен был ждать ее у входа. Ребенка нигде не было на прилегающей территории. Поэтому обеспокоенная мать немедленно обратилась за помощью в полицию.

Уже через 20 минут активных поисков сотрудники ювенальной превенции ГУНП и Сумского районного управления полиции разыскали мальчика, который шел по одной из улиц города. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

Полицейские передали «путешественника» матери и провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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головний тренер ФК "Альянс"
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