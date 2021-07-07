На Сумщине полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего малолетнего мальчика Сегодня, 14 июля, около 11.20, в полицию обратилась жительница Белополья и сообщила об исчезновении своего 9-летнего сына.

Как выяснилось, выйдя из магазина, женщина обнаружила отсутствие своего сына, который должен был ждать ее у входа. Ребенка нигде не было на прилегающей территории. Поэтому обеспокоенная мать немедленно обратилась за помощью в полицию.

Уже через 20 минут активных поисков сотрудники ювенальной превенции ГУНП и Сумского районного управления полиции разыскали мальчика, который шел по одной из улиц города. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

Полицейские передали «путешественника» матери и провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.