На проект электрификации участка Ворожба – Сумы выделили еще 17 млн грн Для ускорения поездок по железной дороги из Сум в Киев необходимо электрифицировать участок между ворожбой и Сумами.

На сегодня поезд на электрической тяге едет из Киева до Ворожбы, там электровоз меняется на дизель, и уже на дизеле поезд отправляется на Сумы.

Как сообщил в Фейсбуке нардеп от Сум и района Игорь Васильев, уже выделены средства в размере почти 17 млн грн на завершение проектных работ для электрификации участка Ворожба - Сумы. На следующий год возможен старт работ непосредственно на путях.

Во сколько обойдутся работы, сложно себе даже представить.