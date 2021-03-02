Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59275

Засохший парк «Счастья» обретет статус парка

Сумские депутаты поддержали проект решения, который касается обустройства парка «Счастье».

Во время второго пленарного заседания VIII сессии городского совета депутаты поддержали проект решения по отводу земельного участка вблизи озера Чеха, где весной высадили парк «Счастья».

С целью организации развития зеленых зон города Сумы и обеспечение их сохранности, предотвращения сокращений озелененных территорий и их использования не по назначению депутаты проголосовали за предоставление департаменту обеспечения ресурсных платежей разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Интернационалистов, в районе озера Чеха, ориентировочной площадью 2,0 га. Категория, целевое и функциональное назначение земельного участка: земли рекреационного назначения, для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Как отметил городской голова Александр Лысенко, это делается для того, чтобы подготовить всю документацию, необходимую для обустройства парка.

Напомним, парк «Счастья» был высажен в Сумах весной текущего года по инициативе общественных активистов и организаций города. Однако поливать и ухаживать за ним некому, поэтому часть деревьев засохла.

Общество Парк Счастья
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох
10.06.2021 17:08

Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох

Деревья в распиаренном на всю Украину «парке Счастья» возле озера Чеха почти все засохли....

За деревьями, которые высадили у озера Чеха в Сумах, пока некому ухаживать
12.04.2021 18:39

За деревьями, которые высадили у озера Чеха в Сумах, пока некому ухаживать

Ухаживать за деревьями, которые высадили на берегу озера Чеха, должны КП «Зеленстрой» и «Дорремстрой»....

В Сумах планируют создать парк Счастья
02.03.2021 12:13

В Сумах планируют создать парк Счастья

Об этом сегодня, 2 марта, сообщил соорганизатор «Greening of the Planet» в Сумской области Дмитрий Кулибабин во время встречи с...

Новости

Власть меняется: в Сумах новый исполком
Сегодня 11:58
На Сумщині ще 22 випадки коронавірусу: 2 летальних (подробиці)
Сегодня 08:34
На Сумщине полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего малолетнего мальчика
Сегодня 18:02
Предприятие, которое связывают с нардепом от Сумщины, заплатит 5,5 млн грн долгов по аренде
Сегодня 17:44
На проект электрификации участка Ворожба – Сумы выделили еще 17 млн грн
Сегодня 17:16
В Сумах пьяный водитель пытался убежать от копов (видео)
Сегодня 17:08
Засохший парк «Счастья» обретет статус парка
Сегодня 16:59
Міст через річку Сироватку на обході Сум: до ремонту та після (відео)
Сегодня 16:30
В Сумах открыли отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи
Сегодня 16:25
Сумских детей калечат по дороге к областной больнице (фото)
Сегодня 16:20
Акперов возглавил бюджетную комиссию: означает ли это, что эпохе БЮТ в Сумах пришел конец?
Сегодня 16:11
В центре Сум столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 16:03
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.