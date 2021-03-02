Засохший парк «Счастья» обретет статус парка Сумские депутаты поддержали проект решения, который касается обустройства парка «Счастье».

Во время второго пленарного заседания VIII сессии городского совета депутаты поддержали проект решения по отводу земельного участка вблизи озера Чеха, где весной высадили парк «Счастья».

С целью организации развития зеленых зон города Сумы и обеспечение их сохранности, предотвращения сокращений озелененных территорий и их использования не по назначению депутаты проголосовали за предоставление департаменту обеспечения ресурсных платежей разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Интернационалистов, в районе озера Чеха, ориентировочной площадью 2,0 га. Категория, целевое и функциональное назначение земельного участка: земли рекреационного назначения, для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Как отметил городской голова Александр Лысенко, это делается для того, чтобы подготовить всю документацию, необходимую для обустройства парка.

Напомним, парк «Счастья» был высажен в Сумах весной текущего года по инициативе общественных активистов и организаций города. Однако поливать и ухаживать за ним некому, поэтому часть деревьев засохла.