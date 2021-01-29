Сумська обласна служба зайнятості: як спрацювали у I півріччі Послугами Сумської обласної служби зайнятості протягом січня-червня 2021 року скористалися 50,9 тис. громадян, які шукали роботу, з них, 32,1 тис. осіб мали статус зареєстрованого безробітного.

Допомогу по безробіттю отримували 28,6 тис. осіб. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 8,7 тис. осіб, 7,8 тис. з яких – з числа зареєстрованих безробітних. За видами економічної діяльності, найбільше громадян працевлаштовано у сільському господарстві (37%), сфері торгівлі та переробній промисловості (по 13%), державному управлінні та обороні (7%). За професійними групами 31% працевлаштованих це робітники з обслуговування устаткування та машин, 18% – некваліфіковані працівники, 14% - професіонали та фахівці, 14% - працівники сфери торгівлі та послуг, 9% – кваліфіковані робітники з інструментом, по 6% – робітники сільського та лісового господарства та службовці, керівники, 3% - технічні службовці. У січні-червні 2021 року за сприяння обласної служби зайнятості 1723 безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, становила 1701 особу. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 774 особи.

«Спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості роботодавців, які на власному досвіді переконалися у взаємовигідній співпраці з центрами зайнятості. А це спрацьовує на позитив для усіх користувачів послугами служби зайнятості, як для шукачів роботи, так і для тих, кому потрібні працівники», - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.