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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:2731

ВСП 21 июля рассмотрит дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия назначила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении главы Сумского апелляционного суда на 21 июля 2021 года.

Предварительное заседание не состоялось из-за неявки судьи.

Напоминаем, что указанная дело возбуждено по жалобе руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця, поскольку ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения необоснованно осталось без рассмотрения, и более двух месяцев приговоренный к 9 годам лишения свободы за убийство человека с инвалидностью находился на свободе.

В решении ВСП указано, что именно непринятие судьей всех необходимых мер для рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого является существенным нарушением норм процессуального права, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право ВСП
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