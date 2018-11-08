ВСП 21 июля рассмотрит дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия назначила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении главы Сумского апелляционного суда на 21 июля 2021 года.

Предварительное заседание не состоялось из-за неявки судьи.

Напоминаем, что указанная дело возбуждено по жалобе руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця, поскольку ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения необоснованно осталось без рассмотрения, и более двух месяцев приговоренный к 9 годам лишения свободы за убийство человека с инвалидностью находился на свободе.

В решении ВСП указано, что именно непринятие судьей всех необходимых мер для рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого является существенным нарушением норм процессуального права, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.