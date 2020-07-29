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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:46372

В Сумском горсовете фракция «Слуги народа» сменила главу

В депутатской фракции политической партии «Слуга народа» новый руководитель.

В соответствии с решением фракции, новым главой стал Артем Кобзар, который сменил на этом посту Игоря Кальченко.

Заместителем руководителя фракции выбрали Ефрема Лазарева, а секретарем - Максима Зеленского.

Данное решение фракции в начале второго пленарного заседания VIII сессии горсовета озвучил городской голова Александр Лысенко.

Политика Сумской горсовет
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