В Сумском горсовете фракция «Слуги народа» сменила главу

В соответствии с решением фракции, новым главой стал Артем Кобзар, который сменил на этом посту Игоря Кальченко.
Заместителем руководителя фракции выбрали Ефрема Лазарева, а секретарем - Максима Зеленского.
Данное решение фракции в начале второго пленарного заседания VIII сессии горсовета озвучил городской голова Александр Лысенко.
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