На Сумщині ще 22 випадки коронавірусу: 2 летальних (подробиці) Станом на 14 липня 2021 року на Сумщині 78098 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 22 осіб (Білопільський р-н – 1, Буринський р-н – 1, Глухівський р-н – 2, Конотоп – 2, Липоводолинський р-н – 1, Суми – 12, Сумський р-н – 2, Шостка – 1)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 1331 летальних випадки, з них за минулу добу – 2 (Липоводолинський р-н – 1, Сумський р-н – 1).

Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 76470 осіб, з них за минулу добу – 18 (Глухів – 1, Конотоп – 2, Ромни – 3, Суми – 8, Сумський р-н – 2, Тростянецький р-н – 2).