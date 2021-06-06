Сумские лучники отличались на Кубке Сиверщины В Чернигове завершился «Кубок Северщины» по стрельбе из лука.

В соревнованиях среди кадетов и юниоров наши стрелки взяли 5 медалей: - Артем Овчинников стал лучшим индивидуально и взял «серебро» в миксте с львовянкой Варварой Ильяш; - София Коваль стала второй индивидуально среди младших кадеток; - Богдан Ильин с «бронзой» индивидуально и в миксте с Дарьей Коваль.