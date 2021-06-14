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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопчанка со сборной лидирует в группе на чемпионате Европы

13 июля в Варне (Болгария) стартовал чемпионат Европы по пляжному гандболу.

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.

За день украинки сыграли три матча. Первый проиграли турчанкам 1:2 (14-17, 18-17, 4-7). Анна Дябло забила 6 голов. Во втором обыграли хозяек турнира болгарок 2:0 (26-18, 32-13). На счету нашей землячки 14 голов. А затем обыграли действующих чемпионок Европы датчанок 2:1 (14-25, 26-18, 7-4). Конотопчанка забила 14 голов. Всего на ее счету 34 гола – она вторая в списке бомбардиров, больше – 40 – только у еще одной украинки Юлии Андрийчук. Третье место, кстати, тоже у украинки – Валерии Кирилловой – 32.

У Украины 2 победы и 1 поражение. Столько же у турчанок.

Завтра наши сыграют еще с Испанией, у которой 1 победа и 1 поражение. Чтобы уверенно себя чувствовать и попасть в основной раунд, лучше побеждать. Также показатель 1-1 у датчанок, у болгарок 0-2.

Спорт Пляжный гандбол
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