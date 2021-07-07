В Шостке столкнулся автомобиль с мопедом: двое травмированных В Шостке дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Черниговская.

64-летний водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с мопедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы средней тяжести получил 67-летний водитель двухколесного транспорта и его пассажирка. Обоих «скорой» доставили в больницу.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.