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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:43303

В Шостке столкнулся автомобиль с мопедом: двое травмированных

В Шостке дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Черниговская.

64-летний водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с мопедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы средней тяжести получил 67-летний водитель двухколесного транспорта и его пассажирка. Обоих «скорой» доставили в больницу.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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головний тренер ФК "Альянс"
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