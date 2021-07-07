В Глухове подросток на мотоцикле сбил пешеходку на переходе 16-летний водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода

В Глухове по улице Пушкина 16-летний водитель мотоцикла совершил наезд на женщину - пешехода, которая в это время пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 42-летнюю пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.