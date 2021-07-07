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Міст через річку Сироватку на обході Сум: до ремонту та після (відео)

Вже можна побачити результат двомісячної кропіткої праці дорожників компанії “Сумимостобуд” на міст через річку Сироватку на обході Сум.

Протягом двох місяців майстри компанії “Сумимостобуд”, що входить до складу RGM group, виконали цілу низку робіт: демонтаж цементно-бетонного покриття, гідроізоляції, деформаційних швів, перехідних плит і блоків лежня. Були повністю замінені перехідні плити та блоки лежня. Майстри компанії улаштували нову монолітну плиту та гідроізоляцію, пофарбували колесовідбій та перильне огородження.

Для ремонту  спеціалісти “Сумимостобуд” використовували продукцію власного виробництва, а тому її якість не підлягає сумніву. 

Більше інформації дізнавайтеся на сайті: https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23


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Экономика
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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