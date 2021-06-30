В Сумах обокрали будущий инклюзивный спортзал на Добровольной Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«ОО «Добро Перемагає» продолжает реализацию проекта строительства первого в области инклюзивного спортзала для людей с особыми физическими потребностями. Семь месяцев не ведется строительство. Только сейчас «Сумыоблэнерго» подключило к сетям. Пока простаивали, произошла кража батарей и оборудования подрядчика. Вынуждены установить видеонаблюдение 3 камеры (31 847 грн). Так что мы понесли первые расходы, поэтому отчитываюсь перед донорами проекта. Остаток на счете 22 903 грн», - написал он.