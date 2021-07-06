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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Меньше 4% жителей Сумщины привилось двумя дозами вакцины от коронавируса

По состоянию на 13 июля в области сделано 101 442 прививки, привилось 65 397 человек, в том числе 36 045 пациентов - двумя дозами.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета во время брифинга.

По ее словам, за вчера было проведено 905 прививок. Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 одной дозой и 40 - двумя дозами. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) сделано всего 30 262 прививки. Из них привилось 19 306 пациентов, а 10 956 пациентов - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведения 24 598 прививок, привито 10 433 пациенты, в том числе двумя дозами – 14 165 человек.

Вакциной CORONAVAC сделано 31 886 прививок, привилось 21 002 человека, в том числе 10 884 человека - двумя дозами. 13 июля ожидается поставка 11 тыс. ДОЗ этой вакцины.

Кроме того, по словам Галины Хомета, на территории Украины, пока еще не в области, появилась вакцина MODERNA, американского производства, зарегистрированная на территории Украины. На данный момент ожидается ее распределение и снабжение.

«Как Pfizer, так и MODERNA является вакцинами, созданными на основе мРНК, механизм действия которого заключается в том, что при высвобождении РНК из вакцины в организме синтезируется белок, на который вырабатываются антитела, которые борются с коронавирусной инфекцией, попадающей в организм человека. Эта вакцина будет использоваться для вакцинации организованных коллективов, подавших заявку в приложении Дія или колл-центр Министерства здравоохранения, численностью не менее 50 человек, с целью рационального использования ресурсов мобильных бригад», - сказала заместитель начальника управления здравоохранения.

Общество Вакцинация
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