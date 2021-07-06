Меньше 4% жителей Сумщины привилось двумя дозами вакцины от коронавируса

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета во время брифинга.
По ее словам, за вчера было проведено 905 прививок. Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 одной дозой и 40 - двумя дозами. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) сделано всего 30 262 прививки. Из них привилось 19 306 пациентов, а 10 956 пациентов - двумя дозами.
Вакциной ASTRAZENECA проведения 24 598 прививок, привито 10 433 пациенты, в том числе двумя дозами – 14 165 человек.
Вакциной CORONAVAC сделано 31 886 прививок, привилось 21 002 человека, в том числе 10 884 человека - двумя дозами. 13 июля ожидается поставка 11 тыс. ДОЗ этой вакцины.
Кроме того, по словам Галины Хомета, на территории Украины, пока еще не в области, появилась вакцина MODERNA, американского производства, зарегистрированная на территории Украины. На данный момент ожидается ее распределение и снабжение.
«Как Pfizer, так и MODERNA является вакцинами, созданными на основе мРНК, механизм действия которого заключается в том, что при высвобождении РНК из вакцины в организме синтезируется белок, на который вырабатываются антитела, которые борются с коронавирусной инфекцией, попадающей в организм человека. Эта вакцина будет использоваться для вакцинации организованных коллективов, подавших заявку в приложении Дія или колл-центр Министерства здравоохранения, численностью не менее 50 человек, с целью рационального использования ресурсов мобильных бригад», - сказала заместитель начальника управления здравоохранения.
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