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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41428

Чем заняты сумские дорожники?

КП «Дорремстрой» продолжает ремонт дорог и тротуаров в Сумах.

На этой неделе КП «Дорремстрой» продолжает текущий средний ремонт дороги по ул. Нижнесыроватская, где начинаются работы по устройству нижнего (выравнивающего) слоя покрытия.

Завершается текущий средний ремонт в переулке Терезова, завтра здесь уже будет вкладываться верхний слой асфальтового покрытия.

На некоторых участках проводится аварийный ремонт (устранение ям) с помощью машины TURBO-8000. В частности - на подъездных путях к пригородным детским лагерям на Барановке (ул. Доватора и другие).

Кроме того, в областном центре продолжается ремонт тротуаров, в том числе - в частном секторе.

Так, с сегодняшнего дня КП «Дорремстрой» начало средний текущий ремонт тротуара по ул. Косовщинская (от центра занятости вдоль улицы), сообщает сайт предприятия.

Также начался капитальный ремонт тротуара по ул. Троицкой, от буд.№18 к буд.№8. В настоящее время проводится демонтаж старого асфальтового покрытия.

Общество Ремонт дорог
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