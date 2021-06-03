Чем заняты сумские дорожники?

На этой неделе КП «Дорремстрой» продолжает текущий средний ремонт дороги по ул. Нижнесыроватская, где начинаются работы по устройству нижнего (выравнивающего) слоя покрытия.
Завершается текущий средний ремонт в переулке Терезова, завтра здесь уже будет вкладываться верхний слой асфальтового покрытия.
На некоторых участках проводится аварийный ремонт (устранение ям) с помощью машины TURBO-8000. В частности - на подъездных путях к пригородным детским лагерям на Барановке (ул. Доватора и другие).
Кроме того, в областном центре продолжается ремонт тротуаров, в том числе - в частном секторе.
Так, с сегодняшнего дня КП «Дорремстрой» начало средний текущий ремонт тротуара по ул. Косовщинская (от центра занятости вдоль улицы), сообщает сайт предприятия.
Также начался капитальный ремонт тротуара по ул. Троицкой, от буд.№18 к буд.№8. В настоящее время проводится демонтаж старого асфальтового покрытия.
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