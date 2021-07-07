На Сумщине в ДТП пострадали двое Роменские правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались двое граждан.

11 июля в селе Овлаши Роменского района водитель автомобиля "ВАЗ-21213" съехал в кювет на обочине дороги и перевернулся.

Как установили полицейские, 63-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель и его 49-летний пассажир получили телесные повреждения различной тяжести и госпитализированы в реанимационное и травматологическое отделения Роменской центральной районной больницы.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.