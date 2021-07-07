На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила соседка, которая увидела сильное задымление из окна дома. На место происшествия были направлены местные пожарные команды с. Смелое и с. Хмелев.
На момент прибытия огонь охватил пол на площади до 12 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом и рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 15:14 возгорание локализовали, а в 15:39 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд с. Смелое и Хмелев, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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