На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома 12 июля в 14:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Клубная в с. Смелое, что на Роменщине.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела сильное задымление из окна дома. На место происшествия были направлены местные пожарные команды с. Смелое и с. Хмелев.

На момент прибытия огонь охватил пол на площади до 12 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 15:14 возгорание локализовали, а в 15:39 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд с. Смелое и Хмелев, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.