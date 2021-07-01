Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 14 июля, в Сумах снова будет жарко.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 17-19 °С тепла, днем - 31-33 °С (чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).