Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.
Ночью столбики термометров покажут 17-19 °С тепла, днем - 31-33 °С (чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).
Погода на следующей неделе на Сумщине существенно не изменится. Ожидается жаркая, преимущественно сухая погода....
До конца недели на Сумщине ожидается сухая, жаркая погода....
7 июля погоду на Сумщине будет определять юго-западная периферия антициклона....
Сумской областной гидрометцентр сообщает, что 6 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков....
2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области...