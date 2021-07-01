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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:28327

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 14 июля, в Сумах снова будет жарко.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 17-19 °С тепла, днем - 31-33 °С (чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).

Общество Прогноз погоды
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