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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:16540

На Сумщине будут судить подрядчика за завладение 350 тыс. грн при строительстве школьного стадиона

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который при выполнении подрядных работ путем подделки документов завладел бюджетными средствами на сумму почти 350 тыс. грн, а затем легализовал их.

По данным следствия, в декабре 2018 года между указанным обществом и одним из подразделений Конотопской районной государственной администрации заключен договор подряда на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы в Конотопском районе. В дальнейшем директор общества, несмотря на определенную договорную цену, обратился к чиновнику с предложением внести изменения в проектно-сметную документацию, завысив стоимость строительных работ. Чиновник согласился, поэтому было безосновательно увеличена стоимость сметных норм и материальных ресурсов почти на 350 тыс. грн.

Полученные преступным путем средства директор общества использовал в своей хозяйственной деятельности.

В отношении чиновника Конотопской районной государственной администрации, служебная халатность которого привела к причинению государству материального ущерба на вышеуказанную сумму, продолжается судебное разбирательство (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Противоправную деятельность лиц разоблачили по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Конотопским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Завладение
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