Мэр Сум, обещавший, что с 2022 года маршруток в городе не будет, пошел на попятную

Об этом он заявил на совещании в мэрии 12 июля, пишет Ваш шанс. «Надо сформировать рабочую группу по подготовке к конкурсу на частный пассажирский транспорт. Я вижу, что у нас могут быть проблемы с участниками. Так как наша заявка на соответствующий транспорт вызывает сложности. Мы уже провели несколько встреч с перевозчиками, и есть вопросы», - отметил он.
Напомним, что по условиям конкурса его участники (частные перевозчики) должны купить транспортные средства большой и средней вместимости. Местные перевозчики уже официально обращались к власти Сум с тем, что один автобус средней вместимости стоит 80 тыс. долл., а автобус большой вместимости - 200 тыс. Получается, они должны инвестировать в эту отрасль города больше 20 млн. долларов – что буквально неподъемно. Также они обращали внимание власти на то, что интервал движения таких автобусов будет 15-20 минут, а стоимость проезда - не менее 15 грн…
«Нужно, чтобы над всеми этими вопросами поработала профильная группа – над условиями, и не только. Ее представители должны проанализировать ситуацию, в которой мы можем оказаться по итогам конкурса. В рабочую группу надо привлечь депутатов и профильных специалистов», - заявил градоначальник.
Об этом сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского горсовета сообщила депутат Ирина Губская....
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