Визначено переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна»

Конкурс проводився за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації серед користувачів-дітей бібліотек Сумщини у 3-х вікових категоріях і 3-х номінаціях: «Малюнок», «Вишивка» «Аплікація». Більше 1000 дітей виборювали звання переможця. На розгляд обласного журі Конкурсу надійшли творчі роботи, які розкривають патріотичну свідомість та почуття юних громадян, їх авторське бачення історичних подій, пов’язаних з боротьбою за незалежність країни, збереження національних традицій тощо.
Маленькі громадяни України, мешканці Сумщини, своїми руками створили неповторні аплікації з символічним зображенням України, її державних і духовних символів – колосків пшениці, квітів соняшнику, волошок, маків, плодів калини, чудових українських хатин та стежок, що ведуть до них, намалювали малюнки, в яких відобразили свої патріотичні переконання, повагу до країни та її незалежності.
Завдання у голови і членів журі було не з легких. І переможців визначено!!! Ними стали:
у номінації «Малюнок»
у віковій категорії 1-4 класи
Немцова Мирослава (м. Суми)
у віковій категорії 5-8 класи
Смирнова Юлія (м. Конотоп)
у віковій категорії 9-11 класи
Гризун Євгенія (смт. Дубов’язівка, Конотопський р-н)
у номінації «Вишивка»
у віковій категорії 1-4 класи
Крупіна Дарʼя (м. Суми)
у віковій категорії 5-8 класи
Крамська Анастасія (с.Пожня Великописарівської селищної ради,
Охтирський р-н)
у віковій категорії 9-11 класи
Коротка Руслана (с. Кулішівка, Роменський р-н)
у номінації «Аплікація»
у віковій категорії 1-4 класи
Приходько Маргарита (с. Некрасове Глухівської громади,
Шосткинський р-н),
колективна робота учнів 4-го класу Тарасівського НВК (с. Тарасівка Великописарівської селищної ради, Охтирський р-н),
(вчитель класу Н.І. Кулікович)
у віковій категорії 5-8 класи
Яценко Єлізавета (м. Кролевець)
у віковій категорії 9-11 класи
Шульга Аліна (с. Рогинці, Роменський район)
Роботи переможців обласного туру Конкурсу надіслані до Національної бібліотеки України для дітей для подальшого змагання.