Визначено переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна»

Конкурс проводився за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації серед користувачів-дітей бібліотек Сумщини у 3-х вікових категоріях і 3-х номінаціях: «Малюнок», «Вишивка» «Аплікація». Більше 1000 дітей виборювали звання переможця. На розгляд обласного журі Конкурсу надійшли творчі роботи, які розкривають патріотичну свідомість та почуття юних громадян, їх авторське бачення історичних подій, пов’язаних з боротьбою за незалежність країни, збереження національних традицій тощо.

Маленькі громадяни України, мешканці Сумщини, своїми руками створили неповторні аплікації з символічним зображенням України, її державних і духовних символів – колосків пшениці, квітів соняшнику, волошок, маків, плодів калини, чудових українських хатин та стежок, що ведуть до них, намалювали малюнки, в яких відобразили свої патріотичні переконання, повагу до країни та її незалежності.

Завдання у голови і членів журі було не з легких. І переможців визначено!!! Ними стали: