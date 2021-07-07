Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05192

Визначено переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна»

У Сумській обласній бібліотеці для дітей визначено переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна», присвяченого 30-річчю Незалежності України.

Конкурс проводився за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації серед користувачів-дітей бібліотек Сумщини у 3-х вікових категоріях і 3-х номінаціях: «Малюнок», «Вишивка» «Аплікація». Більше 1000 дітей виборювали звання переможця. На розгляд обласного журі Конкурсу надійшли творчі роботи, які розкривають патріотичну свідомість та почуття юних громадян, їх авторське бачення історичних подій, пов’язаних з боротьбою за незалежність країни, збереження національних традицій тощо.
Маленькі громадяни України, мешканці Сумщини, своїми руками створили неповторні аплікації з символічним зображенням України, її державних і духовних символів – колосків пшениці, квітів соняшнику, волошок, маків, плодів калини, чудових українських хатин та стежок, що ведуть до них, намалювали малюнки, в яких відобразили свої патріотичні переконання, повагу до країни та її незалежності.
Завдання у голови і членів журі було не з легких. І переможців визначено!!! Ними стали:
у номінації «Малюнок»
у віковій категорії 1-4 класи
Немцова Мирослава (м. Суми)
у віковій категорії 5-8 класи
Смирнова Юлія (м. Конотоп)
у віковій категорії 9-11 класи
Гризун Євгенія (смт. Дубов’язівка, Конотопський р-н)
у номінації «Вишивка»
у віковій категорії 1-4 класи
Крупіна Дарʼя (м. Суми)
у віковій категорії 5-8 класи
Крамська Анастасія (с.Пожня Великописарівської селищної ради,
Охтирський р-н)
у віковій категорії 9-11 класи
Коротка Руслана (с. Кулішівка, Роменський р-н)
у номінації «Аплікація»
у віковій категорії 1-4 класи
Приходько Маргарита (с. Некрасове Глухівської громади,
Шосткинський р-н),
колективна робота учнів 4-го класу Тарасівського НВК (с. Тарасівка Великописарівської селищної ради, Охтирський р-н),
(вчитель класу Н.І. Кулікович)
у віковій категорії 5-8 класи
Яценко Єлізавета (м. Кролевець)
у віковій категорії 9-11 класи
Шульга Аліна (с. Рогинці, Роменський район)
Роботи переможців обласного туру Конкурсу надіслані до Національної бібліотеки України для дітей для подальшого змагання.
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщині ще 22 випадки коронавірусу: 2 летальних (подробиці)
Сегодня 08:34
У Сумах оголосили конкурс мінігрантів
Сегодня 09:36
Сумские лучники отличались на Кубке Сиверщины
Сегодня 09:19
Визначено переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна»
Сегодня 09:05
Конотопчанка со сборной лидирует в группе на чемпионате Европы
Сегодня 08:24
До конца недели на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода
Сегодня 08:02
В Шостке столкнулся автомобиль с мопедом: двое травмированных
Вчера 21:43
В Глухове подросток на мотоцикле сбил пешеходку на переходе
Вчера 21:35
Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах
Вчера 20:47
Министр внутренних дел Аваков подал в отставку
Вчера 18:18
Меньше 4% жителей Сумщины привилось двумя дозами вакцины от коронавируса
Вчера 17:54
Жительница Шостки пошла лечить зуб, и под пломбой у нее обнаружили клеща
Вчера 17:50
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.