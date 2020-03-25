Изменена дата проведения седьмой сессии Сумского областного совета Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

Пленарное заседание состоится 23 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

21 июля с целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений планируется проведение заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику).

Заседание президиума областного совета пройдет 21 июля в 15.00 в зале заседаний при главе областного совета.