Изменена дата проведения седьмой сессии Сумского областного совета

Пленарное заседание состоится 23 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.
21 июля с целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений планируется проведение заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику).
Заседание президиума областного совета пройдет 21 июля в 15.00 в зале заседаний при главе областного совета.
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