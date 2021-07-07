У Сумах пройдуть «Козацькі розваги» 16 липня на Театральній площі в м. Суми пройде обласний фестиваль сили «Козацькі розваги».

Програма фестивалю:

- танцювально-спортивна руханка для всіх бажаючих від керівника Народного хореографічного колективу "Живчик" – Мар’яна Орлова;

- танцювально-спортивна руханка для всіх бажаючих від танцювальної студії СумДУ з керівником Людмилою Крамінською;

- змагання з багатоповторного підйому штанги (тяга станова) у відкритій віковій групі чоловіки та жінки. Жінки підйом штанги 80 кг, чоловіки підйом штанги 120 кг.

Початок о 17.30.