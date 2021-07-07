У Сумах пройдуть «Козацькі розваги»

Програма фестивалю:
- танцювально-спортивна руханка для всіх бажаючих від керівника Народного хореографічного колективу "Живчик" – Мар’яна Орлова;
- танцювально-спортивна руханка для всіх бажаючих від танцювальної студії СумДУ з керівником Людмилою Крамінською;
- змагання з багатоповторного підйому штанги (тяга станова) у відкритій віковій групі чоловіки та жінки. Жінки підйом штанги 80 кг, чоловіки підйом штанги 120 кг.
Початок о 17.30.
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