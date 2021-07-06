На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве матери

Речь идет о событии, которое произошло 10 июля в пгт Воронеж Шосткинского района. Тогда на территории частного дома участковый полиции обнаружил окровавленную одежду. Как выяснилось, хозяин дома во время ссоры лишил жизни свою 83-летнюю мать, которая приехала к нему из Киева. После этого мужчина отделил части тела и спрятал их в разных местах.
По словам задержанного, ссора началась из-за распределения наследства, а потом мать начала его упрекать тем, что он был нежеланным ребенком.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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