Сумской теннисист выиграл турнир в Черноморске

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко удачно выступил на соревнованиях. Матвей занял первое место в парном разряде и дошел до полуфинала в личном.
21-25 июня воспитанники сумской «Теннисной академии» стали победителями и призерами турниров во Львове и Ирпене....
На выходных в Сумах прошел теннисный турнир среди спортсменов до 12 лет «Летний кубок ТА»....
Сегодня, 3 июня, завершился турнир ФТУ 1-й категории «Кубок Central Park Ternopil»....
29-30 мая прошел чемпионат города Сумы по теннису....
29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки...