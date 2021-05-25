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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09333

Сумской теннисист выиграл турнир в Черноморске

5-9 в Черноморске проходил турнир «Кубок Elite Tennis Club» U-14 1 категория ФТУ.

Воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко удачно выступил на соревнованиях. Матвей занял первое место в парном разряде и дошел до полуфинала в личном.

Спорт Теннис
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