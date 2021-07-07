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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26427

В Шостке столкнулись две легковушки

По улице Партизан в Шостке столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля JAC остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, когда в него въехал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался позади. В результате ДТП пострадала пассажирка Нексии, которую доставили на «скорой» в больницу.

По факту в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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