В Шостке столкнулись две легковушки

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля JAC остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, когда в него въехал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался позади. В результате ДТП пострадала пассажирка Нексии, которую доставили на «скорой» в больницу.
По факту в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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