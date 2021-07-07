В Шостке столкнулись две легковушки По улице Партизан в Шостке столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля JAC остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, когда в него въехал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался позади. В результате ДТП пострадала пассажирка Нексии, которую доставили на «скорой» в больницу.

По факту в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.