На Сумщине автоледи слетела в кювет

На автодороге между селами Гамалеевка и Маковое Шосткинского района 30-летняя водитель автомобиля Peugeot вsлетела в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
По факту в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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