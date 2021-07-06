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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59509

На Сумщине автоледи слетела в кювет

В ДТП пострадала водитель Peugeot. Автомобиль слетел в кювет, где несколько раз перевернулся.

На автодороге между селами Гамалеевка и Маковое Шосткинского района 30-летняя водитель автомобиля Peugeot вsлетела в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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головний тренер ФК "Альянс"
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