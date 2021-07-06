В Шостке полиция оперативно раскрыла убийство пенсионера

О подозрительной смерти 69-летнего мужчины в полицию сообщил его родственник. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Мужчину, с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе его частного дома. Для установления причины смерти тело направили на экспертное исследование. Выяснилось, что пенсионер умер от открытой черепно-мозговой травмы.
«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, наши оперативники быстро установили личность подозреваемого, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался 44-летний житель Шостки. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания».
Предварительно установлено, что ночью между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, который перерос в драку.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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