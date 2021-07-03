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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:15378

Ночью часть Сум останется без воды

Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 13 на 14 июля будет приостановлена работа Лепеховского водозабора. В связи с этим с 22:00 без водоснабжения останутся дома районов Анновки, автовокзала, Добровольной и улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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головний тренер ФК "Альянс"
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