Ночью часть Сум останется без воды Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 13 на 14 июля будет приостановлена работа Лепеховского водозабора. В связи с этим с 22:00 без водоснабжения останутся дома районов Анновки, автовокзала, Добровольной и улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.