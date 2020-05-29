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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине Гоструда выявило нелегальных продавцов хлеба

В ходе инспекционного посещения на одном из предприятий Сумщины, которое занимается выпечкой хлебобулочных и кондитерских изделий, выявлено 4 неоформленных работника.

В двух киосках по продаже хлебобулочных изделий были обнаружены две женщины-продавщицы, которые были одеты в специальную форму-фартук с названием данного предприятия. В своих устных пояснениях одна сообщила, что работает около двух лет по графику магазина с 8:00 до 20:00, другая - работает по графику «два через два». Заработную плату обе получают наличными.

В таком же киоске по другому адресу, также находилась женщина. Инспекторам труда рассказала, что работает по графику «четыре через три», заработную плату получает наличными.

В офисном помещении, находясь на рабочем месте, женщина выполняла обязанности оператора. В ходе опроса выявлено, что данное лицо месяц работает на условиях гражданско-правового договора, заработную плату получит по окончании срока договора, однако не сообщила. когда именно он заканчивается.

Директором в ходе инспекционного посещения каких-либо документов, подтверждающих наличие правоотношений с вышеупомянутыми лицами не было предоставлено.

По результатам проверки инспекторами труда составлен акт и выписано предписание по устранению выявленных нарушений, направлены материалы в правоохранительные органы по ст. 172 «Грубое нарушение законодательства о труде» Уголовного кодекса Украины и ГНС, сообщает управление Гоструда в Сумской области.

Право Управление гоструда в Сумской области
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