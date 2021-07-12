Сумські рятувальники з хліборобами дбають про безпеку урожаю Наразі триває зернозбиральна кампанія, до якої у межах професійної компетенції активно долучаються рятувальники. Місія фахівців Служби порятунку на полях Сумщини одна – шляхом роз’яснювальної роботи серед хліборобів запобігти пожежам врожаю.

Рятувальники допомагають аграріям звернути увагу на дрібниці, які можуть стати причиною пожеж на полі чи у місцях зберігання зернових.

Шановні громадяни! Служба порятунку нагадує правила пожежної безпеки під час зернозбиральної кампанії:

- до початку збирання врожаю вся техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені справними іскрогасниками, обладнані первинними засобами пожежогасіння;

- працівники, задіяні на роботах по збиранню врожаю, повинні пройти протипожежний інструктаж;

- хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені (із прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки;

- польові стани необхідно розташовувати не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт тощо; майданчики польових станів та зернотоків оборюються смугою не менше 4 м завширшки;

- безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га, де йде збір врожаю, повинен бути напоготові трактор з плугом на випадок пожежі;

- забороняється спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях;

- зернотоки слід розміщувати від будівель та споруд не ближче 50 м, а від хлібних масивів – не ближче 100 м. Майданчик для току повинен бути очищений від рослинного покрову.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області