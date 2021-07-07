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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46241

Служба порятунку перевіряє стан пожежної безпеки освітніх та оздоровчих закладів

Для Держслужби України з надзвичайних ситуацій питання забезпечення ефективного протипожежного захисту в освітніх та оздоровчих закладах, а також гарантування безпеки учасників навчально-виховного процесу має особливий пріоритет. Співробітники ДСНС України продовжують проводити перевірки у школах, садочках і таборах з метою контролю за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки, а також спілкуються з адміністрацією закладів щодо профілактики надзвичайних подій.

Під час проведення перевірок, керівникам, вчителям та робочому персоналу нагадали основні правила пожежної безпеки. Оскільки важливе значення у боротьбі з вогнем відіграють первинні засоби пожежогасіння, рятувальники в першу чергу перевіряють наявність вогнегасників, їх справність та роз’яснюють правила користування ними. Також інспектори обстежили технічний стан електромережі, відповідність евакуаційних шляхів, наявність систем протипожежного захисту, наявність та справність джерел протипожежного водопостачання та вимоги до них на випадок виникнення пожежі в навчальних закладах. Крім того, освітянам нагадали, що в навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального процесу речі, а кількість парт не повинна перевищувати гранично допустиму норму.

Також працівники ДСНС на практиці перевірили педагогів на правильність їхніх дій під час евакуації.

Особливу увагу Служба порятунку приділяє закладам, з цілодобовим перебуванням дітей. Під час перевірок інспекторський склад розповсюджує тематичні листівки з основними правилами безпеки життєдіяльності та наочні агітаційні матеріали для оновлення в закладах освіти та оздоровлення куточків безпеки.

Подібна профілактична робота проводиться по всій території України аби гарантувати безпечні умови перебування маленьких громадян в освітніх та оздоровчих закладах.

Шановні громадяни! Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області звертається до керівників навчальних та оздоровчих закладів Сумського району з проханням з усією відповідальністю поставитися до виконання заходів по забезпеченню вимог правил пожежної та техногенної безпеки!

Общество
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