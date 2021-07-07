Молоді сумчани можуть взяти участь у відборі на здобуття Премії Верховної Ради України

Премія ВРУ присуджується за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2021 році відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» (№ 840-IV від 22 травня 2003 року).

Взяти участь у відборі можуть особи – громадяни України віком до 35 років, молодіжні та дитячі громадські об’єднання. Щороку присуджується 10 премій.

До необхідного переліку документів, визначеного постановою, також додаються:



відомості про кандидата;

його особисті досягнення відповідної громадської організації, паспортні дані;

ідентифікаційний код;

контактний номер та ел. пошта.

Документи необхідно подати до 01 серпня 2021 року до виконавчого апарату обласної ради.