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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Молоді сумчани можуть взяти участь у відборі на здобуття Премії Верховної Ради України

Відділ у справах молоді та спорту інформує про початок прийому документів на здобуття Премії Верховної Ради України для молоді.

Премія ВРУ присуджується за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2021 році відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» (№ 840-IV від 22 травня 2003 року).

Взяти участь у відборі можуть особи – громадяни України віком до 35 років, молодіжні та дитячі громадські об’єднання. Щороку присуджується 10 премій.

До необхідного переліку документів, визначеного постановою, також додаються:

  • відомості про кандидата;
  • його особисті досягнення відповідної громадської організації, паспортні дані;
  • ідентифікаційний код;
  • контактний номер та ел. пошта.

Документи необхідно подати до 01 серпня 2021 року до виконавчого апарату обласної ради.

Общество
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головний тренер ФК "Альянс"
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