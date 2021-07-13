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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28928

На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

По состоянию на 13 июля в Сумской области 78 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Белопольский район - 1, Глуховский район - 2, Конотоп - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 2, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1328 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 3 (Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 452 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Белопольский район - 1, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 3, Сумы - 1, Тростянецкий район - 6).

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Общество Коронавирус
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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