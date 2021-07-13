На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Белопольский район - 1, Глуховский район - 2, Конотоп - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 2, Тростянецкий район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1328 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 3 (Сумы - 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 452 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Белопольский район - 1, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 3, Сумы - 1, Тростянецкий район - 6).
По состоянию на 12 июля в Сумской области 78 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Статистику предоставила сегодня, 12 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 11 июля в Сумской области 78 063 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 10 июля в Сумской области 78 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 9 июля на Сумщине 78 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....