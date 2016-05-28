150-років тому Петро Ілліч Чайковський уперше відвідав Сумщину Вперше П.І. Чайковський завітав до Низів 10 липня 1871 р.

Зачарований навколишніми краєвидами, надалі він щоліта, у 1871 – 1879 рр. приїздив до маєтку Кондратьєвих. Тут було написано опери «Коваль Вакула» і «Опричник», Друга і Третя симфонії. Цікаві згадки залишив композитор про с. Низи і річку Псел, а садиба в якій він гостював у свого друга і нині нагадує про перебування великого композитора на сумській землі.

12 липня у Низах відбувся культурно-мистецький захід «Чайковський на Сумщині» до 150-річчя від дня першого приїзду великого композитора в садибу Кондратьєвих. Участь у заході взяли голова Садівської сільської ради Іван Крючков, староста с. Низи Ольга Ратич, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Садівської сільської ради Юрій Холодьон, директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв, шанувальники творчості П. Чайковського з Києва, Сум та Ніжина, місцеві жителі селища.

Під час заходу з вітальним словом за дорученням начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації Олени Мельник, виступив директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв, який наголосив, що приїзд П. Чайковського у с. Низи – важлива подія в історії краю, а селище має потужній потенціал туристичного магніту на мапі Сумщини.

Культурно-мистецький захід розпочався у парку садиби Кондратьєвих, де гості поклали квіти до пам’ятника П. Чайковському і продовжився концертною програмою. У виконанні музикантів обласного центру та інших міст України, учнів Низівської ДМШ, учасників аматорської творчості Низівського СБК прозвучали твори П. Чайковського та інших видатних композиторів. Привернув увагу глядачів виступ викладачки Ніжинського хореографічного училища Тетяни Евелєкової, яка виконала романс П. Чайковського «То було ранньою весною», ще один романс композитора прозвучав у виконанні артистки Сумського обласного драматичного театру Алли Ластовецької. Концертна програма завершилась виступом артистів Сумської обласної філармонії Олени Антонець, Валентини Макарової та Лариси Іванової, які неповторно виконали «Пори року» П. Чайковського.

На сцені клубу під час заходу представлено унікальний портрет композитора на повний зріст – робота відомого художника Ю. Александрочкіна з зібрання Сумського обласного краєзнавчого музею. У фондовому зібранні музею є оригінальні твори сумських художників, створені за мотивами перебування П. Чайковського у Низах.

Учасники заходу, перебуваючи в Низах, крокуючи прохолодними алеями, якими 150 років тому прогулювався П. Чайковський, ніби поринули в атмосферу того часу коли жив і творив композитор.