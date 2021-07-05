В Сумах начнут прививать вакциной Pfizer в центрах массовой вакцинации По информации областной администрации, в ближайшее время должна начаться вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer в центрах массовой вакцинации.

Как рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, эта вакцина предусмотрена для тех, кто три недели назад получил первую дозу, пишет Суспільне.

«На сегодня утром у нас было 2816 доз. Из них большее количество - 2340 доз - поступили в субботу ночью. Они у нас сейчас распределены по учреждениям для прививки второй дозой тех, кто привился три недели назад. Министерство нам не сообщило пока даты поступления. Если будет поступление на этой неделе - мы посмотрим, как мы сможем выделить в центры вакцинации. Если не поступит - то центры вакцинации продолжат прививать вакциной CoronaVac. Согласно действующей нормативной базы», - рассказала Галина Хомета.

На утро 12 июля на Сумщине завершили прививки против коронавирусной инфекции почти 35,5 тыс. человек, сообщает сеть мониторинга распространения COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны.