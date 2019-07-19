На Сумщине элеватор заплатит 4 млн грн за загрязнение воздуха Прокуратура добилась взыскания с предприятия Сумщины 3,9 млн грн убытков, причиненных государству в результате загрязнения атмосферного воздуха

Конотопская окружная прокуратура в суде апелляционной инстанции доказала обоснованность своих исковых требований, поэтому Северный апелляционный хозяйственный суд обязал филиал Открытого акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Бурынский элеватор» оплатить 3,9 млн грн убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что указанное предприятие осуществляло выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ без соответствующих разрешений с марта 2017 по январь 2018 года. В результате сверхнормативных выбросов окружающей среде нанесен ущерб в сумме почти 3,9 млн грн.

Возместить в добровольном порядке причиненный ущерб общество отказалось, поэтому прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд первой и апелляционной инстанций согласились с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.