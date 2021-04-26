Сумские стритболисты выиграли «серебро» в Киеве Определились победители третьего тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

На территории столичного выставочного комплекса ВДНХ в ходе фестиваля Atlas Weekend завершился грандиозный баскетбольный марафон. В воскресенье, 11 июля, определились победители 3 тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

В общем этот раз соревновались 26 команд у мужчин и 10 у женщин.

У мужчин в плей-офф вышли победитель предыдущего тура «Динамо-Одесса», «Bears», «Профильтех», «Франковск», «СумГУ», «Red Star», «Промбудсфера», второй состав сборной Украины U-23.

В итоге в финале «Динамо-Одесса» (Денис Носков, Роман Новиков, Виталий Шорсткий, Эрнесто Ткачук) победила СумГУ - 22:15.

Сезон летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3 продолжается. Следующий тур состоится 17-18 июля в Миргороде.