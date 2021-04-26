Сумские стритболисты выиграли «серебро» в Киеве

На территории столичного выставочного комплекса ВДНХ в ходе фестиваля Atlas Weekend завершился грандиозный баскетбольный марафон. В воскресенье, 11 июля, определились победители 3 тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.
В общем этот раз соревновались 26 команд у мужчин и 10 у женщин.
У мужчин в плей-офф вышли победитель предыдущего тура «Динамо-Одесса», «Bears», «Профильтех», «Франковск», «СумГУ», «Red Star», «Промбудсфера», второй состав сборной Украины U-23.
В итоге в финале «Динамо-Одесса» (Денис Носков, Роман Новиков, Виталий Шорсткий, Эрнесто Ткачук) победила СумГУ - 22:15.
Сезон летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3 продолжается. Следующий тур состоится 17-18 июля в Миргороде.
На столичном НСК «Олимпийский» состоялись матчи 2-го тура юношеского чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди команд U-15 и U-17....
27 июня в г. Путивль прошел традиционный Кубок города по баскетболу 3х3....
19 июня в Тростянце пройдет 1-й этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3....
Сегодня, 22 мая, в Одессе состоялся финальный этап сезона PRO Лиги 3х3 среди мужских команд....
25 апреля в г. Ивано-Франковск состоялся 3-й тур Чемпионата Украины по баскетболу 3х3....