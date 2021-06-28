Сумские хоккеистки отличились в Беларуси

В соревнованиях приняли участие две команды от СДЮШОР «Динамо»: команда «Украиночка», которая стала бронзовым призером турнира (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко) и команда «Сумчаночка», которая заняла 4-е место (тренер Наталья Ткач).
Также наши девушки получили номинации, а именно:
Лучший игрок команды «Украиночка» - София Басанец;
Лучший игрок команды «Сумчаночка» - Любовь Мирошниченко;
Мисс турнира - Виктория Назаренко («Украиночка»).
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