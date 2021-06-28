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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59235

Сумские хоккеистки отличились в Беларуси

7-11 июля в г. Барановичи (Республика Беларусь) состоялся I международный турнир по хоккею на траве «Кубок Содружества» среди девушек 2006-2007 г.р. памяти Анны Левчук.

В соревнованиях приняли участие две команды от СДЮШОР «Динамо»: команда «Украиночка», которая стала бронзовым призером турнира (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко) и команда «Сумчаночка», которая заняла 4-е место (тренер Наталья Ткач).

Также наши девушки получили номинации, а именно:

Лучший игрок команды «Украиночка» - София Басанец;

Лучший игрок команды «Сумчаночка» - Любовь Мирошниченко;

Мисс турнира - Виктория Назаренко («Украиночка»).

Спорт Хоккей на траве
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головний тренер ФК "Альянс"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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