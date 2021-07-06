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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:23133

Служба зайнятості Сумщини: якість надання соціальних послуг – понад усе

Кілька років поспіль Сумська обласна служба зайнятості практикує, крім традиційних нарад, співбесіди з керівниками Сумського міського, Конотопського міськрайнного центрів зайнятості та філій. Як правило, згідно затвердженого графіка вони тривають 2-3 тижні.

Цьогорічні співбесіди наближаються до свого завершення. На них, зокрема, скрупульозно розглядалися питання щодо оперативного працевлаштування зареєстрованих безробітних на вільні робочі місця, керівники центрів зайнятості у районах та містах ділилися досвідом збору вакансій, підвищенням таким чином рівня їх укомплектування.

Керівники центрів зайнятості та філій звітували про ведення щоденного аналізу обсягів працевлаштування безробітних, динаміку реєстрації безробітних та осіб, яким призначено виплату допомоги з безробіття.

Практика роботи філій та центрів зайнятості довела результативність запроваджених графіків щотижневого відвідування фахівцями по взаємодії з роботодавцями 4-6 підприємств, які можуть мати вакансії. Результативність таких зустрічей важко переоцінити.

-                 Подібні індивідуальні співбесіди з керівниками місцевих центрів зайнятості дозволяють глибоко проаналізувати ринок праці на окремо взятій території, побачити «вузькі» місця, окреслити перспективи поліпшення організації роботи з роботодавцями, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Зрештою, як свідчать підсумки подібних співбесід, підвищується персональна відповідальність щодо забезпечення якості та результативності надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості її працівниками. 

Общество
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