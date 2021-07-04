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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:21256

Ахтырчанин подписал контракт с киевским «Динамо»

Ахтырчанин Денис Антюх подписал контракт с киевским «Динамо».

На официальном сайте клуба сообщили о подписании контракта на 4 года.

23-летний игрок находился на просмотре, а его контракт принадлежал «Колосу» из Коваливки. Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 500 000 евро, если Антюх подойдет наставнику Мирче Луческу.

Во время контрольных матчей «Динамо» Денис забил 2 гола.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы, пишет сайт АФСО.

Спорт Денис Антюх Динамо Киев Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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