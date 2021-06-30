Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Виставка «Стежками Лисенка» присвячена одному з видатних митців, який народився на Сумщині, та є всесвітньо відомим українським скульптором, педагогом, професором, народним художником – Михайлу Лисенку.
Представлені в експозиції роботи були виконані під час пленеру, який провели викладачі та учні Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка.
Переглянути виставку можна буде з 13 до 25 липня (офіційна презентація – 13 липня о 16:30).
Виставка «Краса живе всюди» складається з робіт художниці Олени ГРОМОВОЇ. Відмінна риса її картин – уявна простота сюжету і при цьому емоційна наповненість з імпресіоністичним акцентом.
Роботи, представлені в експозиції, виконані в техніці олійного живопису та сухої пастелі.
Картини Олени Громової будуть виставлені для огляду з 13 до 25 липня (фіційна презентація – 13 липня о 17:00).
Вхід до галереї вільний з дотриманням умов карантинних обмежень
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