Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00207

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Міська галерея запрошує з вівторка, 13 липня, на дві нові виставки.

Виставка «Стежками Лисенка» присвячена одному з видатних митців, який народився на Сумщині, та є всесвітньо відомим українським скульптором, педагогом, професором, народним художником – Михайлу Лисенку.

Представлені в експозиції роботи були виконані під час пленеру, який провели викладачі та учні Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка.

Переглянути виставку можна буде з 13 до 25 липня (офіційна презентація – 13 липня о 16:30).v 2

Виставка «Краса живе всюди» складається з робіт художниці Олени ГРОМОВОЇ. Відмінна риса її картин – уявна простота сюжету і при цьому емоційна наповненість з імпресіоністичним акцентом.

Роботи, представлені в експозиції, виконані в техніці олійного живопису та сухої пастелі.

Картини Олени Громової будуть виставлені для огляду з 13 до 25 липня (фіційна презентація – 13 липня о 17:00).

Вхід до галереї вільний з дотриманням умов карантинних обмежень

Досуг Анонс Выставки
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга
08.07.2021 13:00

Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга

10 липня 18:00 у Національному театрі ім.М.С.Щепкіна відбудеться передпрем’єрний показ вистави “Королева краси”....

Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви
08.07.2021 12:24

Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви

Всеукраїнський фестиваль «Козацький Родослав» у рамках святкування 362-ї річниці перемоги війська І. Виговського у Конотопській битві 1659 року відбудеться 10...

У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest»
06.07.2021 08:14

У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest»

Агенція промоції «Суми» та творче об'єднання «ЯнЛуг» оголошують старт нового музичного проєкту – фестивалю «Галерея Fest»....

В сумской «Мануфактуре» открыли выставку работ молодых архитекторов
02.07.2021 15:40

В сумской «Мануфактуре» открыли выставку работ молодых архитекторов

Ко Дню архитектора Украины в ТРЦ «Мануфактура» функционирует выставка работ выпускников Сумского строительного колледжа «Сумы глазами молодых архитекторов»....

У Сумах відкриють виставку фототовариства «Друзі Дагера»
30.06.2021 08:40

У Сумах відкриють виставку фототовариства «Друзі Дагера»

Люди, закохані в ЇЇ Величність Фотографію! Так називають себе члени фототовариства «Друзі Дагера», чию дебютну колективну виставку Сумська міська галерея...

Новости

На Сумщине 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:28
Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде
Сегодня 16:27
Служба зайнятості Сумщини: якість надання соціальних послуг – понад усе
Сегодня 16:23
Ахтырчанин подписал контракт с киевским «Динамо»
Сегодня 16:21
Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
Сегодня 16:00
В центре Сум ночью произошло ДТП (видео)
Сегодня 15:43
В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео)
Сегодня 15:34
У Сумах знову подорожчає вивезення сміття
Сегодня 15:15
На Сумщине пожарные спасли жилой дом и сеновал
Сегодня 14:50
Служба зайнятості Сумщини запрошує на навчання жінок
Сегодня 14:28
В Шостке спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома (видео)
Сегодня 14:10
На Сумщине 17-летнего подозреваемого в убийстве пенсионера объявили в розыск
Сегодня 14:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.