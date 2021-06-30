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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:46322

На Шосткинщині відбудеться фестиваль вареників

21 серпня на території Собичівського старостинського округу Шосткинської ОТГ відбудеться фестиваль вареників.

Посмакувати традиційної української страви та весело провести час запрошують усіх жителів Шосткинської громади.

Початок фестивалю о 15.00 в центральному парку села. На свято також запрошують майстрів кулінарної справи показати майстер-клас з приготування вареників.

Крім цього, у програмі заходу чемпіонат з поїдання вареників, спортивні змагання, концерт, працюватиме торгове містнчко та батути для дітей. Завершиться фестиваль запальною вечіркою.

Зареєструватися для участі та отримати додаткову інформацію можна у старости села Світлана Андрущенко за тел. 067 83 87 464.

Досуг Анонс Фестиваль вареников
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