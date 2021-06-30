На Шосткинщині відбудеться фестиваль вареників

Посмакувати традиційної української страви та весело провести час запрошують усіх жителів Шосткинської громади.
Початок фестивалю о 15.00 в центральному парку села. На свято також запрошують майстрів кулінарної справи показати майстер-клас з приготування вареників.
Крім цього, у програмі заходу чемпіонат з поїдання вареників, спортивні змагання, концерт, працюватиме торгове містнчко та батути для дітей. Завершиться фестиваль запальною вечіркою.
Зареєструватися для участі та отримати додаткову інформацію можна у старости села Світлана Андрущенко за тел. 067 83 87 464.
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