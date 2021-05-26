У Сумах знову подорожчає вивезення сміття Обидва оператори вивезення ТПВ у Сумах планують підвищити тарифи.

З метою забезпечення належного санітарного стану міста та удосконалення системи поводження з відходами ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» розрахувало планові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.

На сьогоднішній день ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» надає послуги за тимчасовими тарифами, які були визначені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2020 № 296 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення суб’єктів господарювання - виконавців комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади (лоти №№ 1-4)».

Зміна тарифу відбувається у зв’язку з:

• підвищенням мінімальної заробітної плати на 27 % (з 4723 грн у 2020 році до 6000 грн у 2021 році);

• збільшенням вартості дизельного палива на 2 %;

• збільшенням вартості мастильних матеріалів на 14 %;

• зростанням цін на шини в 1,35 рази;

• зростання вартості запчастин та матеріалів у 2,08 рази.

Пропоновані зміни збільшать розмір середнього планового тарифу по підприємству на 10 %.

Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – один раз на тиждень.

Відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості по підприємству складає 88%.

Тариф розраховано з урахуванням 2,5 % прибутку.

Плановий тариф на послугу з поводження з побутовими відходами розрахований відповідно до діючого законодавства України з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

Згідно з Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, підприємства приймають зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня розміщення повідомлення за адресами:

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»: 40007, м. Суми, вул. Березовий гай, 3, тел. 095-612-61-32, ел. адреса: tovservisresurs@gmail.com.

- КП «Сумижилкомсервіс»: 40031, м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 49А, ел. адреса: zhilkomservis@ukr.net.

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