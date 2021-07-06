Служба зайнятості Сумщини запрошує на навчання жінок На Сумщині стартує спільний проєкт міжнародної організації праці у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні «Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні».

Сумський міський, Конотопський міськрайонний центри зайнятості та Охтирська міськрайонна філія приступили до формування навчальних груп на безплатний триденний тренінг за методикою МОП «Розпочни свій бізнес» серед жінок, які мають бізнес ідею, бажають отримати нові навички ведення підприємницької діяльності та започаткувати чи розвинути власну справу, навчитися розробляти бізнес план та отримати супровід на шляху до реалізації власної бізнес-ідеї.

Навчання проходитиме у Сумах, Охтирці та Конотопі (м.Конотоп – 21-23 липня, м.Суми – 26-28 липня, м.Охтирка – 2-4 серпня) на базі місцевих центрів зайнятості. У групі - 20-25 осіб.

Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.