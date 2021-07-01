На Сумщине пожарные спасли жилой дом и сеновал 11 июля в 5:33 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре расположенных под одной крышей гаража и хозяйственной постройки в с. Кучеровка Эсманской объединенной территориальной громады.

На тушение выехала местная пожарная команда из этого села. Также преодолев расстоянии около 9 и 17 км, на место вызова прибыли дежурное отделение 34-го государственного пожарно-спасательного простую из пгт Эсмань и отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из г. Глухов.

Поскольку пожар обнаружили поздно, то по прибытии на место вызова было установлено, что огонь уже охватил кровлю сооружений по всей площади. Возникла угроза для расположенного рядом сеновала с 3-мя тоннами сена и жилого дома, находившегося неподалеку от очага горения. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны дозаправлялись от водонапорной башни, расположенной в 1 км от места пожара.

В 6:05 совместными усилиями удалось локализовать пламя и предотвратить опасность от сеновала и дома. Чтобы полностью потушить огонь пришлось разбирать обгоревшие конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 7:54, использовав около 12 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, 1 работник и 1 единица техники местной пожарной команды, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.