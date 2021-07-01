В Шостке спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома (видео)

Звонили жители, которая увидели дым, который выходил из входа в подвал. На тушение направили дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, в подвале образовалось сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В одной из кладовых было обнаружен очаг горения - мусор. В 14:14 пожар был локализован, предотвратив переброске ее на расположенную рядом мебель. В 14:23 возгорание полностью ликвидировали.
Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
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