В Шостке спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома (видео) 10 июля в 14:01 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на ул. Свободы в г. Шостка.

Звонили жители, которая увидели дым, который выходил из входа в подвал. На тушение направили дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, в подвале образовалось сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В одной из кладовых было обнаружен очаг горения - мусор. В 14:14 пожар был локализован, предотвратив переброске ее на расположенную рядом мебель. В 14:23 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы техники.